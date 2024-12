Creado: Actualizado:

El 7 de novembre es va inaugurar l’exposició Terra no és un tot, del fotògraf i artista Llorenç Melgosa, a la seu del Col·legi d’Arquitectes de Lleida. El conjunt fotogràfic s’emmarca en el cicle Mirades i se centra entorn del concepte “terra” en sentit ampli. Amb una trentena d’imatges muntades sobre cavallets distribuïts en una sala amb vistes a la Seu Vella, Melgosa ens delecta amb un passeig –a voltes amable, a voltes colpidor– per diversos indrets de Lleida i de la Franja de Ponent, a través d’un collage entramat amb els colors i els usos de l’element sòlid per excel·lència, la terra.

Com un Xenòfanes de Colofó contemporani, Melgosa ens guia a través d’un fil vermell imaginari per mostrar-nos que el fang, en definitiva, és l’origen de totes les coses materials. En l’exposició trobarem fotografies que il·lustren l’origen de la vida en un bosc o la mà humana en el paisatge. En altres, la terra es transmuta en el darrer jaç de l’ésser humà o bé en la teulada de casa. Mirar la terra és guaitar cap a tot arreu, amunt, avall i cap a l’horitzó. Hi ha la terra neta i natural, i hi ha la terra corrompuda, contaminada. Hi ha la terra escurada, grisa, morta, i hi ha la terra fèrtil, font de la vida. Hi ha terra sota l’aigua i terra davall de la terra, hi ha terra a les parets de tàpia, i als càntirs. I les orenetes fan els nius amb terra. Hi ha terra esquerdada, eixuta, i també, prou ho sabem, hi ha terra inundada.

Aquesta exposició, a banda de testimoniar una tècnica impecable, acompleix l’efecte inspirador de l’art. Parla, implica, suggereix. Ens diu a cau d’orella que la presència de la terra la tenim tan assumida que, d’alguna manera, esdevé invisible als nostres ulls. Tanmateix, Melgosa ens la revela entre textures traçades amb llum, a través de l’objectiu d’una càmera. Ens assenyala mil formes, tonalitats i composicions perquè ens adonem de l’evidència: que la terra, fins i tot maltractada, ens suporta des que som aquí, al planeta homònim. Però ella ja hi era fa milers de milions d’anys, i entretant, quan encara a penes gestava els primers brins de vida, ja ballava amb el foc, amb l’aigua i amb l’aire.Terra no és un tot es podrà visitar fins al 31 de desembre de 2024. Més informació a https://www.arquitectes.cat/ca/exposicions-mirades-terra-lleida.