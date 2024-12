Avís prenadalenc

Creado: Actualizado:

Si vostè té un moment m’agradarà que avui, primer divendres de desembre, fem una parada prèvia al mambo prenadalenc que haurem d’entomar. Fa dies que la Mariah Carey xiscla aquell All I want for Christmas is yoouuuu que acabarem avorrint, a fe que l’avorrirem. Tot és verd i vermell i llumetes. Tot brilla bonic. Histèria col·lectiva que ja arrosseguem des del Black Friday que, uns rondinen altres dissimulen, va venir per quedar-se. La cosa és gastar sense coneixement o sentir-nos com una absoluta misèria si no estem per gastar. Som el que mengem o som el que gastem? Què som, família? Nadal té una prèvia frenètica. Regals, previsió d’alifares en cadena i OMG!, els sopars d’empresa. Quina enganyifa més gran! Empreses i empreses que han canviat aquell marxar cap a casa amb la teva cistelleta de coses diverses i no sempre abundants –preguem pel pot de prèssic–, amén –pel fucking sopar d’empresa! Alça, Manela! Quin moment de teambuilding, networking, co-constructing, collectively shaping, partnering o awayday més increïble. Totes aquelles corbates. Borratxera de colònies, perfums i suor. Tot brilla. Que dilluns ja ens tornarem a mirar malament, si de cas. I anem al tema. L’aviso amb temps, que després no vull excuses. Repassem. Primer: no vull sentir cap “Bons Nadals!”. Amb citar-ne un ja fem: Bon Nadal. Si vostè vol paganitzar les coses –anirà a l’infern– però ho pot deixar en un Bones Festes i llestos. Una altra cosa: la nit del 24 no és bona. És la Vigília o la Nit de Nadal. Segon: fem cagar el Tió. El cagatió no existeix, com la democràcia quan negocies amb ta mare. No hi ha cap bestiola que es digui Cagatió Rius Garcia. L’acte implica l’acció de fer cagar i un objecte: el tronquet màgic que anomenem Tió, Soca, Tronca, Baga, Soc o Colometa. Tenim noms en masculí i en femení per triar, no cal inventar cap Tiona. I #cortoysierro amb el revellón! Ai, el revellón!, de la nit de Cap d’Any –no pas Fi d’Any– Com li va si en diem revetlla? I sí, pot dir bossa de cotilló, tot i que ha de saber que el terme cotilló prové d’una “dansa amb figures que s’executava generalment a la fi d’un ball de societat”. Farem bondat aquest any, oi? Desembre, GO! Que segurament importa poc tot això, però que quedi dit.