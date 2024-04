La moda de pensar

Creado: Actualizado:

Des de petita, a casa el dia de Sant Jordi sempre ha estat especial. La meva mare mai ens va dir un no a l’hora de comprar un llibre i el dia 23 d’abril les meves germanes i jo sabíem que ens en cauria un o dos per cap. Encara avui, els meus pares regalen llibres a les seves filles, gendres, netes i nets, i nosaltres a ells, és clar. De fet, tant el Tió com els Reis d’Orient sempre porten algun conte o novel·la per als més petits.

Dies abans de Sant Jordi m’agrada xafardejar les novetats a les llibreries. M’hi passaria hores remenant i llegint els resums que hi ha a les contraportades. Munteres de llibres s’amunteguen a qualsevol racó a l’espera de ser comprats (tot i que molts mai seran llegits). M’agrada triar i remenar, com si fossin les rebaixes, però alhora sempre m’entra una sensació de desànim quan penso que mai, mai, tindré prou hores per llegir tots els que em semblen interessants. El meu desassossec augmenta quan penso en la llista d’escriptors i escriptores considerats ja uns clàssics i que aquest Sant Jordi no trobarem als aparadors. L’altre dia una llibretera, d’aquelles que es llegeixen els llibres que recomanen, em parlava dels que no són comercials, els que no tenen una campanya de màrqueting al darrere, o que no són d’autors mediàtics. M’explicava que la gent cada cop vol pensar menys, i que els escriptors o escriptores amb un llenguatge o argument més elaborat no es venen. Em deia que cada cop ens fa més mandra concentrar-nos en una sola cosa i que per això tenen més sortida les novel·les curtes, amb frases directes i fàcils de digerir. Tot i que no em va sorprendre, sí que hi he donat tombs aquests últims dies, abans de fer aquest escrit. He recordat l’èxit que tenen entre la joventut les novel·les romàntiques, que molts cops han escrit joves. Textos que surten de plataformes com Wattpad, una eina digital de lectura social que serveix per llegir i poder connectar autors i lectors. Per cert, que moltes editorials estan trobant aquí nous escriptors i també nous públics, és clar. Lectors que descobreixen històries a Wattpad, que després es convertiran en sagues de llibres en paper. És, suposo, una bona manera d’aconseguir un hàbit de lectura, ara fa falta que arribi la moda de pensar.