El cafè setmanal ens espera. A les amigues el fred ens obre la gana així que avui hem decidit repartir-nos un panettone dels grans. Qui enceta la conversa és la Berta: “Els robatoris no paren. Visc amb l’ai al cor.” “Sempre n’hi ha hagut”, respon la Mercè. “Sí. Sempre. Però era de tant en tant, no pas contínuament.” La Roser interromp: “Tampoc és això.” La Berta exclama: “No és això? Tot sovint assalten cases de l’Horta!” La Roser interromp: “Tu no vius pas a l’Horta.” La Berta aclareix: “No. Jo visc en una urbanització. Però tampoc ens salvem de l’espoli. Fa uns mesos van entrar a casa d’uns veïns i ho van deixar tot damunt davall. Van buidar amaris i calaixos. Ho van escampar tot per terra. Fins i tot, a la cuina, van vessar i espargir els pots on guardaven la sopa, els llegums, la sal, el sucre.. Ja m’explicaràs què pensaven trobar dins d’un pot de llentilles.”“Els van prendre moltes coses?”, pregunta la Clàudia. La Berta explica: “No. Només es van endur l’or i els brillants. De diners no en van trobar i a la plata no li van fer cas. Gràcies a déu la pèrdua només va ser pecuniària. Us imagineu que s’haguessin trobat amb un lladre, com el que vaig veure en un vídeo, que entra en una casa, encaputxat i amb un matxet a la mà més llarg que la seva cama?”La Carme exclama: «Mare de Déu, quina por! També és cert que les notícies són ben poc tranquil·litzadores. En un diari vaig llegir: “S’ha detingut un lladre reincident amb trenta antecedents després d’assaltar una casa.” No deixava de preguntar-me com era possible que amb trenta antecedents algú es pogués passejar tranquil·lament pel carrer.» La Roser replica: «Doncs jo també vaig llegir en un diari: “Detenen dos lladres multireincidents que sumen seixanta antecedents.” Darrerament, tot fa pensar que el robatori s’ha convertit en una professió. No ho entenc. Quan els detenen, els donen caramels?» La Carme respon: ”La policia segur que no. Però crec que alguna cosa no s’està fent bé.” L’Emi tanca la conversa: “Tot canvia. Allò que era vàlid ahir, avui és obsolet. No crec que s’hagi de ressuscitar el Tribunal de Coltellades i enviar els reus altre cop a la picota o el cadafal. Però sí que tots aquells que gaudeixen dels mitjans per aturar aquesta situació caldria que pensessin a posar fil a l’agulla.”