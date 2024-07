Dante Pérez la lía en X

Creado: Actualizado:

El alcalde de Gimenells, Dante Pérez, vuelve a estar en el ojo del huracán. Fue noticia por dejar el PSC para militar en el PP y tras romper con este partido sigue dando de qué hablar. Fue noticia por asegurar que había un plan para sustituir la raza blanca en algunas zonas de Europa o por hacer mofa de la discapacidad de Pablo Echenique.

Ayer estuvo muy activo en su cuenta de la red social X: “Algunos me preguntan si no vi antes la deriva del PP, y ciertamente, no. El PP pasó del nunca más a los pactos con el separatismo, antes del 23J, a chupársela a Puigdemont al día siguiente de las elecciones” o “No me gustan muchas cosas de Vox, pero me alegro de que por fin hayan declarado la guerra al traidor PP”.

En algunos grupos de WhatsApp se preguntaban si era una cuenta fake. Y no.