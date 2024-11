90 anys de l’Editorial Moll

Creado: Actualizado:

El dia 20 d’octubre al Teatre Xesc Forteza de Palma es van commemorar els noranta anys de l’Editorial Moll, una efemèride que coincideix amb el centenari de l’Editorial Barcino. Les dues són fruit de l’impuls personal, intel·lectual i econòmic d’il·lustres filòlegs, Francesc de B. Moll i Josep Maria de Casacuberta. Tots dos hi van esmerçar moltes hores de son i van arriscar-hi el seu patrimoni familiar. Col·laborador des de ben jove de mossèn Antoni Maria Alcover en l’obra gegantina del Diccionari català-valencià-balear, després de la mort l’any 1932 de l’incansable canonge, Francesc de B. Moll entoma el repte de completar la redacció i l’edició d’aquest impressionant monument a la llengua catalana. És en aquest context i amb aquest objectiu que el 1934 naixerà l’Editorial Moll, que al llarg dels anys construirà un catàleg d’una qualitat i d’una magnitud insòlites, una tasca admirable ara represa des de la Nova Editorial Moll, que garanteix la continuïtat del projecte inicial i que, gràcies al compromís d’Antoni Mir i a un equip eficaç, assoleix fites ambicioses. En el desplegament de l’enorme labor editorial i científica de Francesc de B. Moll, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes de 1971, va comptar amb el ferm suport de dues altres personalitats reconegudes amb aquest guardó: el poeta mallorquí Josep M. Llompart i el lingüista valencià Manuel Sanchis Guarner. Afegim-hi la implicació decidida d’una bona part de la família de Moll, començant pels seus fills Aina i Francesc. Francesc de B. Moll era un home amb una visió clara de la unitat de la llengua, que va defensar contra les temptacions dels partidaris d’una fragmentació. L’Editorial Moll és, però, a més, la casa de les rondalles mallorquines aplegades per mossèn Alcover i amb edicions acurades de Josep A. Grimalt i Jaume Guiscafrè, o de prestigioses col·leccions de narrativa, de poesia.. La commemoració d’aquests 90 anys tan fecunds, però, no constitueix només un exercici necessari de memòria, sinó que arriba en una etapa d’una gran embranzida, orientada a projectar amb força cap al futur un projecte que manté del tot la seva vigència i que mereix la gratitud i el recolzament dels qui compartim la mateixa llengua.