La cuina constitueix un exponent significatiu de la cultura. S’hi reflecteix el nostre vincle essencial amb la natura. És cert que avui podem trobar als mercats productes que provenen d’indrets llunyans, però el que defineix la gastronomia d’un país és sobretot la manera de treballar els fruits de l’agricultura, la ramaderia i la pesca d’aquell indret per fer-ne plats saludables i exquisits. La nostra tradició culinària és antiga i prestigiosa i la trobem documentada en receptes de la Cort i de monestirs i convents ja des de l’edat mitjana. Però al mateix temps existeix una cuina d’arrel popular que a casa nostra ha assolit nivells també d’una qualitat excepcional. A més, la nostra cuina ha aconseguit un reconeixement unànime arreu del món gràcies a Ferran Adrià, els germans Joan, Josep i Jordi Roca, Carme Ruscalleda, Santi Santamaria.. Però hi ha, a més, uns establiments que han acabat adquirint un caràcter mític. El Motel Empordà n’és un dels més emblemàtics, fundat l’any 1961 per Josep Mercader i encapçalat des de 1979, arran de la mort sobtada de Mercader, pel seu gendre Jaume Subirós. Associat d’una manera perdurable a la personalitat de Josep Pla, que en va fer una segona casa, Xavier Febrés li dedica un llibre excel·lent, Motel Empordà, elogi de l’amor estable. Recórrer les pàgines del volum ens permet d’endinsar-nos en la trajectòria de Josep Mercader, en la fructífera relació amb la brillant tradició gastronòmica francesa o en alguns dels plats més notables que s’hi serveixen. Però el més rellevant del text de Xavier Febrés és la manera com hi retrata l’esperit que confereix una personalitat única al Motel Empordà. Xavier Febrés hi destaca una combinació de “dedicació, regularitat, talent, coherència, força, destresa, geni, veritat, lucidesa i perseverança”. I hi afegeix, per explicar-se, que “la humilitat no està renyida amb la grandesa” o que “l’elegància és una qualitat de l’ànima, un equilibri de formes, una distinció natural, la simplicitat laboriosa i instruïda”. Estimar la nostra cuina i retre homenatge als que s’hi dediquen amb devoció ens fa un poble més culte. El Motel Empordà n’és un clar exemple, com –celebrem-ho!– n’hi ha uns quants més arreu del país.