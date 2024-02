Las lágrimas de Adrián Lastra

Creado: Actualizado:

Dentro de las pruebas, algunas absurdas, todo hay que decirlo, de El desafío de Antena 3, el indiscutible líder de las noches del viernes (esta vez le sacó seis puntos al ¡De viernes!), la estrella es la de la apnea bajo el agua. Esta semana le tocó pasar por ella a Adrián Lastra, actor y músico, que lidera por ahora la clasificación. Competitivo al máximo, tuvo un mal día y no pasó más allá de 1.34 sosteniendo su respiración. Su enfado consigo mismo, con un poco de teatrillo, todo hay que decirlo, fue mayúsculo y lloraba de manera inconsolable pese al consuelo del presentador y compañeros. Bueno, resultó emotivo y, por momentos, impactante. Lo que ya no fue tanto de recibo fue el rebote de Mar Flores al recibir la puntuación del jurado, que fue la tercera mejor del programa, queda claro. Directamente, acusó a Santiago Segura, uno de los tres junto a Pilar Rubio y Juan del Val, de tener algo contra ella, por lo bajo que la puntúa –le dio los mismos puntos que a la pareja de Sergio Ramos–. Sonó a la clásica pataleta infantil tras un suspenso: “¡Es que el profe me tiene manía!”.