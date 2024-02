Romances en vivo y en directo

Creado: Actualizado:

Vivimos en un mundo, mediáticamente hablando, tan dominado por las redes sociales, que llega un momento en que uno ya no sabe si lo que se cuenta en ellas es cierto o no. Ahora mismo, en el candelero de los programas de Mediaset (Así es la vida, TardeAR, Fiesta o Socialité) figura en lugar preeminente el rollete entre Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, de amplio currículum sentimental pese a su aún corta edad, y Carlo Constanzia, hijo de Mar Flores y del conde Carlo Costanzia di Costigliole (del que ya está separada hace años), con también un amplio historial que, ahora mismo, está en régimen abierto en un centro de inserción social. Es curioso el caso porque ella es tertuliana fija en varios de esos programas y juega a marear la perdiz sobre el tema reclamando respeto a sus compañeros de plató. Él ni niega ni desmiente, pero asegura que no va a hablar de su vida privada cuando no hace ni un mes que estuvo en ¡De viernes! rajando de su madre. Y luego está esa foto, supuestamente robada, en una revista. Pero fíjense bien en su ojo. ¿Sospechoso, verdad?