Felipe VI, séptimo

Se despejó la incógnita. El rey Felipe VI, como candidato en la segunda semifinal de El mejor de la historia (La 1), no pasó del séptimo lugar. Por debajo de él solo quedaron Manolo Santana, Júlia Otero y Montserrat Caballé. La ganadora fue otra reina, Isabel I la católica, y segundo acabó Rafa Nadal. El podio lo completó, en tercer lugar, el poeta Antonio Machado. Lo curioso es que ninguno de los cuatro comentaristas (Begoña Villacís, Paula Vázquez, Arturo Valls y Carlos Latre) lo mencionó en sus vaticinios hasta que ya no se supo en qué lugar quedaba (Silvia Intxaurrondo, la presentadora, se hace hasta pesada, preguntando a los invitados en qué lugar acabaría cada uno de los candidatos). Eso sí, una vez conocida la posición, se volcaron en elogios hacia el monarca. La excusa fue que “aún no había tenido tiempo suficiente para demostrar su labor en el trono”. El caso es que comenzó tardísimo por el España-Países Bajos femenino (que sí arrasó) y el programa volvió a pinchar, siendo de largo el menos visto de la lista de candidatos en el prime time. Ganó El desafío.