Un fichaje de lo más

Aún no ha concluido la cuarta edición de El Desafío, líder intratable en la noche de los viernes, cuando el concurso de Antena 3 ya ha comenzado a calentar motores para la quinta que comenzará a grabarse (el programa no es en directo, sino que se emite convenientemente editado) antes del verano. Y lo ha hecho a lo grande filtrando ya el nombre de una de las concursantes que va a significar un antes y un después en la historia de la televisión de este país. Se trata de Victoria Federica de Marichalar y Borbón (Madrid, 2000). Va a ser la primera vez que una descendiente directa de los Borbones concursará en un espacio de retos y habilidades. Victoria Federica, recordwoman de posados en photocall y pasarelas, es hija de la infanta Elena; nieta, por tanto, del Emérito; y sobrina del rey Felipe VI. Dicen que en Zarzuela el anuncio no ha gustado mucho, y a su madre, menos, pero sin duda su caché será altísimo –no da puntada sin hilo–, aunque el premio que se gana en el show va a parar a entidades benéficas. Por cierto El Desafío es de la productora de Pablo Motos.