La letra pequeña del contrato

El Desafío que se emitirá en el próximo invierno de 2024, si no es antes, va a hacer historia, televisiva se entiende. Quemando etapas, cuando aún no ha acabado de emitirse el actual, ya ha comenzado su rodaje, no vaya a ser que alguien se eche atrás. Van trascendiendo nombres, de El Cordobés a Roberto Brasero, pero la segunda gran estrella va a ser Genoveva Casanova (Ciudad de México, 1976), la empresaria mexicana afincada en España y exesposa de Cayetano Martínez de Irujo, hijo de la Duquesa de Alba y madre de sus dos hijos, y que ha sido capaz de desestabilizar la monarquía danesa con su romance con el ahora rey danés a las puertas de su coronación. Ha sido la mujer más buscada y, mira por dónde, ahora está grabando en Esplugues. Sin embargo, la primera y gran estrella, como ya decimos aquí, es Victoria Federica. Ahora ha trascendido la letra pequeña de su contrato. Pablo Motos, el productor del show, ha aceptado que Zarzuela tenga que dar el visto bueno a cada grabación. No sea caso que la muchacha haga o diga alguna cosa inapropiada.