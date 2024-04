El documental de la discordia

Creado: Actualizado:

No somos muy dados a comentar programas no emitidos en cadenas en abierto, pero en este caso va a haber una excepción, porque, en el fondo, está conectado con todas ellas. Se trata del documental que HBO estrenó el mismo día en que se iniciaba el juicio por asesinato contra Daniel Sancho, hijo y nieto de actores. Solo se pasó el primer capítulo y aseguran que el resto se emitirá una vez dictada secuencia y también que Rodolfo Sancho, su padre, aceptó hacerlo a cambio de una buena mordida para poder pagar los gastos de abogados y estancia en el país asiático. Pero el contenido, agresivo y faltón hacia la víctima, no es de recibo. Emitirlo, más allá de buscar audiencia a través del morbo, es inapropiado pero tampoco debe de sorprendernos demasiado. En el ABC del periodismo está el no aceptar un “no” por respuesta a la hora de ejercer esta profesión. Y a eso se aplican todos los enviados especiales a Tailandia que cubren la vista. La sala está cerrada a cal y canto para los medios, pero cada día surgen supuestas exclusivas sobre lo que han dicho y hecho en ella. Pues eso.