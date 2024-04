Los fracasos no perdonan

Creado: Actualizado:

La tele es lo que tiene. No paga, salvo que esté contemplado en el contrato, a los que fracasan. Y eso es lo que ha ocurrido en La 1 con Operación Barrio Inglés, cosa sorprendente en una cadena pública, sobre todo si se tiene en cuenta que la audiencia no debería ser lo más importante y, sobre todo, que tan solo se llevaba una única entrega emitida. Es cierto, apenas hizo un 5, pero es que el pasado miércoles tenía mucha competencia y, como sea que en este, o sea ayer, tanto Antena 3 como Telecinco estrenaban concurso familiar, a los CEO de Prado del Rey les entró el canguelo y la pasaron a la nevera a la espera de tiempos mejores y nuevo destino. Dicho sea de paso, Operación Barrio Inglés no parecía una mala serie. Había presupuesto y reparto para ambientar una serie acerca del espionaje internacional en la Huelva de la postguerra (como en el clásico Casablanca, vaya) con guiños al indudable éxito anterior de El tiempo entre costuras y a la real Operación Mincemeat, clave en la Segunda Guerra Mundial con escenario en Punta Umbría. En fin, ellos sabrán.