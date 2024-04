Cultura y amena en La 2

Creado: Actualizado:

Para demostrar sobre el terreno que televisión y cultura no son un oxímoron, La 2, que para eso está, acaba de estrenar Ovejas eléctricas, un programa centrado en la literatura, desde todos los prismas posibles, conducido por Berto Romero (Cardona, 1974). Su audiencia, porque no podía ser otra manera, es la que es, pero como aquella vieja máxima, “instruye deleitando”. Es ágil, no excesivamente largo, con contenido y no exento de humor. Toma el título de la novela de Philip K. Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, que dio origen a todo un clásico del cine, Blade Runner, y, como que lo sigan poco, mucho o nada, no es determinante, como corresponde, o debería corresponder, al segundo canal de la televisión pública española, pues Berto Romero se siente cómodo y va impartiendo doctrina. El 50 por ciento de Andreu Buenafuente, en muchísimos proyectos, pero sobre todo en el icónico programa radiofónico Nadie sabe nada, ya ha demostrado su valía en series televisivas, películas y monólogos, aunque aún está a la espera de su éxito definitivo.