¿Estos son los All Stars?

Ya lo hemos dicho más de una vez. A Mediaset lo único que les funciona son los reality en Tele 5 y First Dates en Cuatro. No hay más. Todo lo demás es carne de cancelación. Cuando aún no se ha acabado el actual Supervivientes y aún no ha comenzado a emitirse el Gran Hermano con concursantes anónimos, ya se anuncia un nuevo Supervivientes All Stars, supuestamente de gama alta. Una total falacia porque en la lista que han facilitado no figura ni un solo nombre de peso. Conocidos por haber sido ganadores o finalistas de anteriores ediciones, y nada más. Luego sí, entre galas y especiales, ocuparán titulares y minutos de gloria en Así es la vida, TardeAR o Fiesta, pero nada más. Juzguen ustedes mismos: Alejandro Nieto, Sofía Suescun, Adara Molinero, Logan Sampedro, Bosco Martínez-Bordiú, Olga Moreno, Jorge Pérez, Abraham García, Marta de Lola y Marta Peñate. Ya lo ven, una alineación de Champions. Presentarán Jorge Javier y Sandra Barneda. Carlos Sobera será la gran ausencia. No teman. Simplemente porque rueda el First Dates Hotel.