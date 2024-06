Creado: Actualizado:

La cosa es tan absurda que hasta cuesta de creer, pero es lo que se pudo ver hace un par de días en las tardes televisivas y dentro de la pugna por la audiencia entre TardeAR (Tele 5) y Y ahora Sonsoles (Antena 3). Por razones obvias, ambos programas se llevan a matar, más desde los despachos que desde a ras de suelo, pero es lo que hay. Resulta que, como se emiten a la misma hora (bueno, el de Atresmedia comienza una hora más tarde y acaba una después), mira por donde coincidieron en informar sobre el mismo tema: un impresentable empresario que había colocado cámaras en los lavabos de sus empleadas. Ahora se ha sabido y ha estallado la polémica con denuncias incluidas como no podía ser de otra manera. Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega enviaron sus reporteros a Sax, localidad alicantina, escenario de los hechos. Ana Rosa da paso a la conexión con las víctimas de tan lamentable hecho pero justo al lado aparece el reportero de Sonsoles, micrófono en ristre. Si no era una rueda de prensa, no tocaban ambos micros. ¿De verdad no podía haberse evitado el tema?