Siempre les quedará Jorge

Vale. Jorge Javier Vázquez tiene un contrato tan blindado con Mediaset que, antes que indemnizarle, los CEO de Fuencarral optan por que trabaje y al menos amortizar su millonario sueldo, haciéndole trabajar precisamente por contrato, que uno piensa, pues no habérselo firmado. El caso es que de todos los finiquitados de la familia de Sálvame, el de Badalona es el único que ha vuelto a Telecinco. No solamente conduce las galas de Supervivientes, sino que además hará lo propio con las de Gran Hermano y Supervivientes All Stars. Pero no solo eso. A partir del 29 de julio, estrenará programa en la franja que más domina, la de la sobremesa (recuerden que su salto al prime time fue un verdadero fiasco). Se titulará El diario de Jorge, que, de 16.00 a 17.30, ofrecerá testimonios, sobre el tema que se tercie, de ciudadanos anónimos. Se cae Así es la vida, que no volverá, y se le recorta media hora a TardeAR de Ana Rosa, porque a las 20.00 sigue Reacción en cadena. Si la cosa funciona, Jorge Javier seguirá otoño e invierno e incluso puede desplazar del todo a A.R.