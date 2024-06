Revilla es como el perejil

Creado: Actualizado:

Si alguna cosa tiene el cántabro Miguel Ángel Revilla (Polaciones, 1943) es que rara vez defrauda en sus apariciones televisivas. Puede resultar cansino por su reiterada presencia ante las cámaras, pero aburrido jamás. Cuando falla algún invitado en no importa qué cadena, bien sea en entrevistas, debates o shows de entretenimiento, siempre está disponible y, más ahora, que ya no está en primera línea de la política de este país. Viene a ser como Santiago Segura, otro que también se apunta a un bombardeo, pero con más clase y más retranca. El caso es que este martes Revilla se pasó por El Hormiguero de Pablo Motos para hablar de lo divino y lo humano dentro del habitual masaje que practica el presentador de Antena 3 a sus invitados. Dejó perlas como que “en unos próximos comicios apostaría por Feijóo” o que “España sin inmigrantes es incapaz de salir adelante”. La audiencia no estuvo mal porque es muy fiel al programa, se marcó un 13 por ciento, aunque no fue líder al solaparse con el Portugal-Chequia (26,7) y la finalísima de Supervivientes (22,1).