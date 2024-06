Es que no nos dejan descansar

Creado: Actualizado:

Lo prometimos en el Boig de ayer y aquí lo tienen. En Mediaset han dejado colgado en la puerta del CEO de turno aquello de “morir de éxito” y han hecho bandera de aquel otro de “si la cosa funciona, mejor no tocar nada”. Solo así se explica que, veinticuatro horas después –sí, veinticuatro, han leído bien– de la final de la vigésima tercera edición de Supervivientes, el más largo además con 119 días en los Cayos hondureños, echase a andar el Supervivientes All Stars que es más de lo mismo pero, en vez de conocidos y saludados, los concursantes son ganadores y finalistas de anteriores realities. Bueno, al menos bregados se supone que están, o no. Porque ya el primer día se produjo la primera baja por voluntad propia, que uno piensa: “Si ya sabes de qué va la cosa, ¿para qué te has apuntado?” El caso es que Adara Molinero, es de suponer que habiéndolo pactado previamente, sufrió un ataque de pánico y se marchó al cobijo de las galas donde se gana más dinero y se sufre mucho menos. En cualquier caso para saber quién es cada cual se recomienda acudir a la Wikipedia.