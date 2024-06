El fariseísmo de las Campos

Creado: Actualizado:

Venga. Es verdad. Cada uno es libre de hacer de su capa un sayo. Pero lo que no es de recibo es hacer bandera de esa doble moral: si pagan bien cuento lo que convenga; gratis, mi vida privada es mía y de nadie más. Y a eso llevan tiempo aplicándose la familia Borrego-Campos. Ya en vida de su madre, Terelu (más conocida como la Porreta, no por lo que fuma, válgame Dios, sino por su adicción a las porras madrileñas) y su hermana, Carmen, la Popota, mediocres profesionales, hicieron de las exclusivas su modus vivendi. Ahora que andan en horas bajas, el embarazo de la hija de Terelu, otra que tal, las ha catapultado al universo del corazón. Terelu se pasó, teniendo contrato en La 1, por Telecinco en el ¡De viernes! para hablar del tema. Es malagueña pero ejerció de gallega (sin ánimo de ofender a los gallegos): “Carlo (el padre de su nieto) es genial pero no lo conozco...”, “Mar Flores (su consuegra) es fenomenal, pero no tengo trato con ella...” pero lo mejor fue: “Alejandra trabajaba duro por la noche. Se iba a dormir a las cinco y se levantaba a las ocho para ir a la universidad.”