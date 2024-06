No hay nada como volar

Creado: Actualizado:

Cuando éramos jóvenes, porque no duden ni por un momento de que también lo hemos sido, existía una campaña publicitaria, en prensa escrita, radios y televisión, que exaltaba las bondades de viajar en avión. El lema era el de “Con Iberia ya habría usted llegado”. Las reglas del juego y las circunstancias han variado lo suyo desde entonces. Y, de golpe y porrazo, nos hemos topado en la pequeña pantalla con la campaña protagonizada por David Bisbal convirtiéndose en el rostro amable de Aena versionando el clásico Volare de Domenico Modugno (que por cierto, su título era Nel blu dipinto di blu) en que advierte que el mundo no sería mundo si no existiesen los aeropuertos. No está mal, pero con los caos periódicos que se producen por unas u otras circunstancias, el anuncio tiene su pelín de retranca. Puestos a elegir, nos quedamos con el de Adidas, rodado para la Eurocopa, con Pau Cubarsí y Lamine Yamal, en plan escolares, a los que su profesor, que no es otro que David Villa, les ordena: “Venid a mi despacho”, pero en lugar de reñirles, les suelta lo de “salid y disfrutad”.