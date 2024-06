Terelu vuelve a casa

Creado: Actualizado:

Hay que reconocerle a Terelu Campos que, primero, es una resilente de manual y, segundo, de no ser por ser hija de quién es, ahora estaría viendo la tele desde el sofá de su casa. Pero no, a la sombra de su madre, ha sabido irse haciéndose un hueco en los programas del corazón y de otras vísceras, muchas veces siendo ella misma, o su familia, la protagonista de la noticia, rumor o exclusiva. Tras su fugaz paso por TVE (Mañaneros y De corazón) ha vuelto a su hábitat natural de Telecinco que es donde se siente más cómoda. Con lo del embarazo de su hija Alejandra de su actual pareja, Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, se le han vuelto a abrir las puertas de Mediaset a diferencia de otros compañeros de la etapa de Sálvame y De Luxe. Primero fue como invitada, a los pies del resto de contertulios, y a la semana ya cambió de sitio en el plató y se sentó junto al resto de la cotilla. Claro que, como en Telecinco no dan puntada sin hilo, tuvo que aguantar en el plató a Jeimy Baes, expareja del que ahora es su actual yerno. Brillante. ¡Ah, y su hija, también está al caer!