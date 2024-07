Ridículo en ‘Ni que fuéramos...’

Creado: Actualizado:

Ni los más atrevidos guionistas del Polònia hubiesen acertado a escribir una caricatura tan corrosiva sobre un programa de televisión como la que perpetraron, y ellos mismos además, los protagonistas de Ni que fuéramos Shhh en la marginal y más que minoritaria Ten. Pero, ¿qué quieren? Allí es donde han encontrado cobijo los marginados de Mediaset. Es cierto que no los ve ni el tato y que, si no fuera por las redes sociales, que se encargan de agitar ellos mismos, pasarían de lo más desapercibidos: plató cutre, condiciones técnicas deplorables con idas y venidas del sonido, cámaras desenfocadas que, como son fijas, muestran a los tertulianos de espaldas y fuera de plano.. Y así hasta el infinito, pero es que este pasado viernes ya rizaron el rizo: Matamoros hablando desde un cuartito vecino porque no se habla con Víctor Sandoval, que, a lágrima viva, fue a desahogarse a un balcón donde vimos a los redactores fumando como carreteros.. Pero lo mejor estaba aún por llegar. María Patiño, al filo de las siete, se levanta, se quita el micro y se va. Voy a perder el tren del fin de semana. Textual.