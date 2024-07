Una decisión más que acertada

Creado: Actualizado:

Mediaset, sin que sirva de precedente, por una vez ha pensado con la cabeza y ha decidido posponer el estreno del nuevo programa para las sobremesas estivales, El diario de Jorge con Jorge Javier Vázquez al frente, al que comienzan ya a exprimir como un limón para amortizar el millonario contrato que tiene con la cadena. Iba a estrenarse este lunes 1 de julio, pero han trasladado la cosa hasta el 29. La razón hay que buscarla en el hecho de que no han querido quemar este remedo del viejo éxito de El diario de Patricia, con testimonios de gente anónima, con la amenaza de la Eurocopa que lo está arrasando todo. El Francia-Bélgica de la tarde se llevó el 29,6. El Portugal-Eslovenia de la noche llegó al 33,7 durante el tiempo reglamentario; 37,4 en la prórroga y el 44,1 en los lanzamientos desde el punto de penalti. Jorge Javier, el 29, ya no tendrá ni futbol ni el Toru como rivales y únicamente se solapará con los Juegos Olímpicos de París que no arrasan tanto la audiencia salvo en momentos muy puntuales. Baste decir que el último El Hormiguero se quedó en un 9,5.