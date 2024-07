Comienzan los Sanfermines

Creado: Actualizado:

Hoy, seis de julio, comienza una de las semanas más icónicas del calendario lúdico-festivo de este país. Con el no menos legendario chupinazo desde la plaza del ayuntamiento de Pamplona que, dicho sea, da la sensación de que cada año es capaz de albergar a más personal. Arrancan siete días non stop que aguantarán hasta el 14 del mes para entonar el pobre de mí. RTVE, como si no hubiera un mañana, no repara en gastos para la ocasión. Más de cien personas movilizadas para informar de todo lo que ocurre. Al frente, Julian Iantzi, Teo Lázaro y Ana Prada, y detrás un despliegue técnico impresionante con drones, cámaras y tirolinas para que nadie se pierda detalle de los encierros que comienzan mañana, además de seis reporteros colocados en los puntos estratégicos del recorrrido: Cuesta de Santo Domingo, curva de Mercaderes, calle Estafeta y el callejón de entrada a la plaza. El encierro apenas dura unos minutos, y a primerísima hora de la mañana, pero su audiencia es bárbara. Sin que nadie se ofenda, pero los animalistas seguro que no pierden ripio.