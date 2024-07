Contra la Euro no se juega

Creado: Actualizado:

No hay que darle más vueltas. Desde mediados de junio y hasta mitad de julio, TVE es la reina indiscutible de la audiencia. Es flor de un día, tal parece, pero la inversión al quedarse los derechos de la Eurocopa de futbol ha sido un acierto total. El torneo, que además se ofrece en abierto, es lo más visto en la pequeña pantalla y con registros estratosféricos. El España-Alemania de viernes llegó al 67,9 con cerca de doce millones de espectadores y el Portugal-Francia que se ofreció a continuación, el 51,2. Ante estas cifras, ¿quién puede competir? Telecinco, que no se rinde, llegó al 8,4 con su De viernes, y eso que fraccionó el programa en tres entregas para alargarlo lo máximo posible. En Antena 3, listos ellos, no emitieron la segunda semifinal de Tu cara me suena, está grabada desde hace muchas semanas, y pusó un resumen de las galas anteriores. Hizo un 7,2 que, dadas las circunstancias no está nada mal. Pero fue lo de La 1, pese al arrastre de los dos partidos, emitidos de forma consecutiva, el concurso Invictus, ya condenado por la casa, se quedó en un 6,9.