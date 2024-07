El triunfo de La 1

Creado: Actualizado:

Ya no cabe duda. En estos meses de junio y julio, a TVE le ha venido Dios a ver. Europa le ha puesto en bandeja unas audiencias estratosféricas. La semifinal de la Eurocopa alemana se fue a más allá del 70 por ciento (y el resto de los partidos no baja del 25). Pero es que aún hay más. El Tour engancha lo suyo (siempre rozando el 20) y los Sanfermines, pese a que hay que madrugar, tienen enganchados a miles de fieles seguidores. Son entre dos y tres minutos donde la adrenalina corre a raudales, por el espectáculo televisivo (en los que el ente público técnicamente se vuelca) no exento de morbo, claro está. Y aún están por venir los Juegos Olímpicos, por cierto. No se dejen engañar por el dato. El personal que no cerró la tele tras el España-Francia dejó La 1 puesta, entretenido como está descorchando cava, abriendo cervezas o preparando gin-tonics para celebrar el pase a la final. Por eso, los Iglesias-Preysler, en Hermanos a la obra, llegaron al 15,1. Habrá que ver ahora sus cifras reales el próximo martes cuando ya no tengan el paraguas del fútbol para guarecerse.