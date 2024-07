Tr3ce fulmina a ‘Classics’

Creado: Actualizado:

■ Confirmado. Si no se produce un giro de 180 grados, impensable ahora mismo, el pasado 28 de junio fue el último día en que se pudo disfrutar con el Classics de Tr3ce, que, de la mano de José Luis Garci (Madrid, 1944), impartía doctrina sobre los grandes títulos de la historia del cine. La razón, ahora, se nos antoja peregrina. El cineasta incluía en el programa películas en blanco y negro. Lógico, si estamos hablando de clásicos, con la salvedad de que la presentación y el posterior debate se emitían en blanco y negro. Pues bien, desde la dirección de Tr3ce se ha pensado que este tipo de películas no dan audiencia y se proponía emitir títulos mucho más recientes. Más comerciales, vaya. Y Garci se ha negado. ¿Resultado? Programa cancelado y punto final. Ya sabemos que una cosa no quita la otra, pero conviene no olvidar que José Luis Garci fue el primer director en ganar un Oscar con un film cien por cien español, Volver a empezar (1983), y que además tuvo tres nominaciones más con Sesión continua (1984), Asignatura aprobada (1987) y El abuelo (1998).