¡Adiós, Latre! ¡Hola, Latre!

Aún está caliente en la retina la despedida de Carlos Latre (Castellón, 1979) de Tu cara me suena, donde ha sido miembro fundacional del jurado en sus once ediciones emitidas hasta ahora, cuando en la competencia de Telecinco ya están poniendo las promos de su nuevo programa nocturno en Mediaset, que se llamará Babylon Show, para competir por la audiencia con Pablo Motos y David Broncano. En esta su primera promo imita al emérito, a Tamara Falcó y a Milei como una muestra de lo que será su espacio, que todavía no tiene fecha de estreno pero que no parece que vaya a tardar mucho. Pasado agosto, ahí estará, porque da la sensación de que los tres están mirándose de reojo para ver quién arranca antes y fideliza más y mejor. ¡Bueno!, a Latre lo van a tener ahora en unos especiales en Movistar sobre su trayectoria profesional. O sea que va a ser un no parar. Por cierto, el desenlace de TCMS no fue ninguna sorpresa. Aunque no siempre fue el líder de la clasificación general, David Bustamante era el mejor cantante de todos y su triunfo estaba más que cantado.