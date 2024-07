Se nos cae la obra

Creado: Actualizado:

Ya lo habíamos escrito aquí mismo y de eso no hace tantos días: el Hermanos a la obra de La 1 es una auténtica fantochada que no la salvan ni los guionados postureos de sus protagonistas: Chábeli y Julio José Iglesias. El principal problema es que todo resulta falso, demasiado impostado y con escasos destellos de que lo que se desarrolla entre nuestros ojos sea mínimamente creíble. Esta semana emitieron la tercera entrega de los ocho capítulos que tienen grabados. Los dos primeros se salvaron gracias al cojín de emitirse después de los partidos de la Eurocopa futbolística. En el tercero, los Iglesias salieron a pecho descubierto, y además, con el peor de las entregas: viajar a Madrid desde Miami para redecorar el jardín de la casa de su madre, la mismísima Isabel Preysler, en la exclusiva urbanización de Puerta de Hierro. Viéndolo, resultó todo tan cutre que no nos extraña en absoluto que Hermanos a la obra alcanzase su peor registro: del 11,8 inicial a un mísero 5,5. Y lo peor es saber lo que cobran los presentadores: 224.000 euros Chábeli y 104.000 Julio José. Un verdadero derroche.