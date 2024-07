Caro, sí, pero ha valido la pena

Creado: Actualizado:

No cabe duda alguna de que los CEO de RTVE la han acertado de pleno en estos meses de junio, julio y agosto. Les ha costado dinero, sí, pero la inversión ha merecido la pena. Están acumulando semanas y semanas de liderazgo en las audiencias gracias a la Eurocopa de fútbol primero y los Juegos Olímpicos después con cifras estratosféricas que han dejado en nada a la competencia, que han optado por arriar velas y no exponer demasiado (Telecinco sí se ha arriesgado con Supervivientes All Stars para ser segunda) y pensar aquello de que no hay mal que cien años dure y que ya vendrán tiempos mejores cuando todo vuelva a la normalidad. Pero lo que no le quita nadie es el 70 por ciento largo en la final futbolística, el 31,6 por ciento de la ceremonia inaugural –la criticaron mucho, pero todo el mundo la vio, quizás para criticarla con conocimiento de causa– o un 28 por ciento en el estreno del doble Nadalcaraz. Y esto no ha hecho más que comenzar. También cabe decir que el despliegue de RTVE en París es impresionante: ágil y puntual, aunque a veces se solapen competiciones.