Los deportes se solapan

Un indignado lector, por lo que se ve seguidor de esta sección, nos llama para quejarse de lo ocurrido durante la primera parte del España-Japón, de cuartos de final, de la competición de fútbol. Hasta en cuatro ocasiones se minimizó la imagen del partido, colocándola en un rinconcito inferior, para dar paso al combate de boxeo del español Rafa Lozano, que se ofreció íntegro, y la ceremonia de entrega de medallas con el oro en vela y la plata y bronce en los 20 kilómetros marcha, con la agravante, además, que durante la pelea en el ring pasó desapercibido al espectador el 1-0 en Lyon marcado por el blaugrana Fermín y cómo locutores y comentaristas no lo advirtieron en la reducción de pantalla. Al volver a la normalidad, continuaron la narración como si tal cosa, sin anunciar el gol de La Rojita. Este es un riesgo que se corre al tener los derechos de todos los deportes con presencia hispana, o no, y no demasiados espacios para poder ofrecerlos todos en directo: La 1, La 2 y Teledeporte. Y como tampoco es plan de hacerlas todas monotemáticas, van y se solapan los acontecimientos.