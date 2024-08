Mounir, ¿en ‘El Chiringuito’?

Creado: Actualizado:

Vaya por delante que defendemos la decisión de cada uno de ir a exponer públicamente sus problemas, por los motivos que sean, en el medio de comunicación que estimen más oportuno, pero es cuando menos chocante que Mounir Nasraoui haya escogido precisamente El Chiringuito de Jugones de Josep Pedrerol para dar la exclusiva de sus primeras declaraciones en directo tras su apuñalamiento en Rocafonda, el barrio de Mataró donde reside. Perdón, por si no lo saben, Mounir Nasraoui es el padre de Lamine Yamal, la estrella emergente, a sus 17 años, del FC Barcelona y del fútbol mundial. Dado que el caso, aún lleno de interrogantes, está aún en fase de instrucción y el progenitor de la estrella futbolística acaba de recibir el alta, no le parece polémico acudir al espacio de Mega para dar sus primeras impresiones sobre el caso. Fueron dos minutos escasos, sí, pero son suficientes. Es como si se hubiese prestado a ir a Sálvame o cualquiera de sus programas que le sustituyen. De sus palabras se alimentarán durante días. Al Barça no sé si le habrá hecho mucha gracia la cosa.