La producción es lo que tiene

Nos da el pálpito de que Carlos Latre no aprovechó la semana en la que estuvo por delante a sus rivales en el prime time de la recién estrenada temporada televisiva. A lo largo de los cinco programas en que estuvo en solitario ante la pequeña pantalla, hizo unos registros, que no es que fueran desastrosos, pero tampoco invitaron a la euforia más desmedida y alternando además elogios (pocos) y críticas (más). Hoy comienza su gran rival, el todopoderoso e imbatible, El Hormiguero en Antena 3. Y el lunes 9, lo hará Broncano en La 1 con La revuelta, finalmente título escogido por los CEOs de RTVE. Pero claro, la diferencia va a estar en los invitados. Si los de Latre en Telecinco fueron discretos (salvo Luis de la Fuente) en su estreno, los de esta semana no provocan entusiasmos indescriptibles: Luis Zahara y José Coronado (promo de Entrevías), Camela, Sara Baras, concursantes de Gran Hermano (más promoción) y Pedro Piqueras. Pablo Motos jugará, ojo al dato, con Rafa Nadal, en su rentrée, Leo Harlem, Carolina Marín y Joaquín Sánchez (promoción). La verdad no hay color.