Rafa arrasa con un doble 6-0

Carlos Latre ya sabe cómo se las gasta Pablo Motos defendiendo su castillo de El Hormiguero en Antena 3. No da cuartel. Su retorno fue apabullante. Con Rafa Nadal como primer invitado de la temporada, le endosó un 6-0, 6-0 al Babylon Show, que apenas opuso resistencia con la presencia de los protagonistas de la serie Entrevías, encabezados por José Coronado y Luis Zahera, que se emitía a continuación en Telecinco. El programa de Atresmedia, que además estrenó colaboradores, llegó hasta el 21,6, mientras que el show de Mediaset se quedó en un mísero 6,1, que no señala nada bueno de cara al futuro. Además, la serie, en su nueva temporada, se quedó con un 8,7. O sea, un desastre. Y de rebote recibió también un Grand Prix en La 1, claramente a la baja, que en su segunda semifinal no pasó del 10,5. O sea, otra paliza. Pero es que el martes la cosa no fue mejor. Motos se quedó en el 18,1 con Leo Harlem y Telecinco, que a última hora levantó el final de First Dates Hotel, temiéndose lo peor, sustituyéndolo por una película de Tom Cruise, no pasó del 8,0.