Otro golpe a Mediaset

Decididamente no le están saliendo las cosas a Mediaset en este inicio de temporada en la que aspira, o aspiraba, a recuperar el liderato y a la espera del estreno de Gran Hermano (mañana hablaremos de él) o del efecto gancho de Tamara Falcó como jurado del Got Talent, mañana sábado. El miércoles, en el duelo de concursos en el prime time, otro varapalo para Telecinco. Estrenó El rival más débil con Luján Argüelles enfrentándolo al López y Leal, contra el canal de Antena 3. Fatal. Su 6,5 quedó por debajo del 13,3 de Roberto Leal e Iñaki López en Atresmedia. Claro que todo hay que decirlo. Antena 3 contó con la locomotora de El Hormiguero de Pablo Motos que, con Carolina Marín en el plató, alcanzó un estratosférico 22,3. En cambio, Telecinco se vio lastrada por el cada vez peor Babylon Show de Carlos Latre que, con su 4,1, se colocó al nivel de las cadenas más minoritarias hasta el punto que ya se duda de si acabará o no temporada. Y en La 1, ¿qué? Pues otro revolcón con María Teresa Campos, a su manera (5,9) lastrada por la audiencia de sus propias hijas.