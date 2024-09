Gran Hermano da un respiro

Creado: Actualizado:

Un amigo, viendo el España-Serbia del jueves, me recrimina que esta semana solo escribo de la guerra RTVE-Atresmedia-Mediaset por el liderato televisivo. Es verdad, pero es que a lo largo de estos últimos días las tres cadenas han sacado toda su artillería en las parrillas para derrotar al adversario. Y son las tres que cortan el bacalao en España, TV3 en Catalunya aparte. El del jueves fue un caso aparte y curioso. No hubo un ganador claro. Por media, Antena 3 volvió a triunfar con El Hormiguero (17,4) y Emparejados (14,1), el nuevo show de Joaquín, esta vez con su esposa, Susana Saborido, que, al más puro estilo Bertín, se llevó al plató a Jesulín y a su esposa, la Campanario. Pero es que RTVE fue la más vista (23,3) con el fútbol y pinchó con la película que emitió a continuaciòn (8,7). Pero Telecinco tampoco se quedó atrás. Superó el caos de Babylon Show (5,9) con el estreno de Gran Hermano aunque con ciertas “trampillas”. El retorno del reality no comenzó de verdad hasta el final de El Hormiguero. Lo de antes fue una larguísima previa. Hizo un 17,4.