La cultura ya no vende

Creado: Actualizado:

Estrepitoso fracaso del especial de Pasapalabra con motivo de conmemorar su programa número 1.000. Se veía venir, pese a contar con ilustres triunfadores del concurso. Pasapalabra es un concurso de tarde y tiene un público ya fidelizado desde hace años que lo hace líder en su franja horaria. Trasladarlo al prime time fue un inmenso error. El gran ganador de la noche del sabado fue Got Talent, que arrasó. Y eso que su mecánica invita a la controversia. ¿En qué se basa el jurado para dilucidiar si es mejor un cantante, un ilusionista, un contorsionista o una coreografía china? Sin embargo, igual la clave fue la presencia en el jurado de Tamara Falcó, con su dicción, cada vez más difícil de entender, cargada, además, de tópicos. “¡O sea..! Permítanme una reflexión”. Ya sabemos que Got Talent está grabado desde hace (muchas) semanas. ¿Pero los responsables no deberían velar para que los miembros del jurado no apareciesen vestidos de manera diferente en cada número y supuestamente sin haberse movido de la mesa? La verdad, hacía daño a los ojos.