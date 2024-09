Lamine regatea a Broncano

Creado: Actualizado:

El fin de semana sentenció el duelo Motos-Broncano. Después de un empate con una victoria, un empate técnico y una derrota, para cada uno de los contendientes, el efecto Lamine Yamal, como era de esperar, decantó la balanza a favor de El Hormiguero de Antena 3 que le sacó cerca de cuatro puntos a La Revuelta de La 1. Motos jugó fuerte y acertó consiguiendo que Lamine, a las puertas del partido del domingo en Girona, lo dejase todo para desplazarse hasta Madrid. Lo más significativo es que, por primera vez, tras el arranque de la lucha por la audiencia de lunes a jueves, Broncano fue derrotado en Catalunya. Lógico. El barcelonismo no quiso perderse la primera entrevista del futbolista a una televisión. Bueno, entrevista, entrevista no fue. Fue un baño y masaje adornado con jijis y jajas. Sin embargo, Yamal dejó caer un titular que hizo salivar a la culerada. “No pienso irme del Barça por todo el dinero del mundo. Quiero ser una leyenda en este club”. Ah, por cierto, el lunes ya no verán a Latre y su Babylon Show en Telecinco. ¡Ha sido fulminantemente cancelado!