Prisas y cocina no casan

Lo confieso. Me encanta cocinar. Lo hago a diario. Hay quien dice que lo bordo y otros que no. Cuestión de gustos y paladares. Pero sí he aprendido una cosa que sigo a rajatabla. Me la enseñaron mis maestras culinarias que fueron mis dos abuelas y mi esposa: ante los fogones nunca tengas prisa. Por eso se me pusieron los pelos como escarpias cuando vi el nuevo programa gastronómico de La 1, El gran premio de la cocina. Un espacio que no pasará a la historia. Lo presentan Lydia Bosch y Germán González. Un concurso para cocinillas que parte de una premisa chirriante: “El reloj no espera a nadie.” Y de eso se trata. En 35 minutos, a tiempo real, los aspirantes al triunfo deben preparar dos platos, un primero y un segundo, con el objetivo de divulgar la cocina española con productos de cercanía y sostenibles. En fin, allá ellos. Claro que peor está la cosa en MasterChef Celebrity, donde la cocina ya es algo secundario. La última ida de olla ha estado que debían preparar un menú para.. perros. No tenemos nada contra las mascotas, pero llegar a estos extremos.. no le veo yo la cosa.