‘Fiesta’ se viste de friki

Antes que nada, una aclaración. La entrevista de Fiesta a Rocío Buffolo ni era ninguna exclusiva ni mucho menos mundial. Este personaje, que ha encontrado un modo de vida efímero, intuimos, en vender su historia, tan burda, que ni interesaría a Iker Jiménez, se ha pateado ya las televisiones de medio mundo y en programas de medio pelo, asegurando que es una mujer robot. Sí, han leído bien y Emma García, que ya la promocionó el sábado, la tuvo el domingo, pero no en el plató, sino en una videoconferencia. Según cuenta esta neoyorquina de origen argentino, siempre quiso, desde niña, ser un androide. Sí, no es ninguna broma. Cuando fue mayor de edad, se hizo implantar un chip en su médula para hacer posible su mutación. La entrevista fue delirante. Se alimenta a base de aceites y tornillos. Ni orina, ni defeca, ni se depila. Y no se quita nunca el traje espacial con el que se mueve por el mundo. En su casa tiene dos perros robots y un novio también androide con el que practica sexo por USB (o sea, una orgía constante...). Si no fuera tan patético, hasta haría gracia.