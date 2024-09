Treinta años ya de ‘Friends’

Creado: Actualizado:

Parece que fue ayer y ya han pasado treinta años desde que un 22 de septiembre de 1994 se estrenó en la NBC Friends, una comedia de situación de menos de media hora de duración por capítulo, que a lo largo de diez temporadas (dejó de emitirse en el 2004) se expandió por todo el mundo hasta ser catalogada como una de las mejores de la historia en su género. A los sones del tema que acompañaba los créditos iniciales, I’ll Be There For You, cantado por The Rembrandts, los espectadores se engancharon a las andanzas de seis treintañeros, Rachel, Mónica, Phoebe, Chandler, Joey y Ross, y su vida cotidiana en Nueva York. Y lo más curioso de todo es que el éxito no se pivotó en la propia trama, ni en los giros de guion, sino en la empatía que provocaban los personajes en la audiencia. Los actores y actrices, que llegaron a cobrar un millón de dólares por capítulo, tuvieron tras el adiós de Friends suerte desigual. Jennifer Aniston, Rachel, fue la que mejor aprovechó el tirón, mientras los fans lloramos la pérdida de Matthew Perry, Chandler Bing en la ficción.