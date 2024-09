El enigma de las audiencias

Creado: Actualizado:

A lo mejor es que ya no tenemos remedio, porque solo bajo ese punto de vista, puede entenderse que este miércoles, en la primera franja nocturna, el programa más visto en la televisión fue el especial que Telecinco dedicó a mayor gloria de Julián Muñoz, emitiendo su entrevista póstuma pactada para que fuese emitida una vez hubiese fallecido. Siguiendo aquel sabio refrán castellano que comienza con un “para lo que me queda en el convento...”, el casado por dos veces con Mayte Zaldivar y pareja de Isabel Pantoja durante dos años aprovechó para no dejar títere con cabeza (a la tonadillera fue a la que atizó más y más fuerte). El caso es que el morbo de la historia del condenado por la justicia de este país superó, ¡qué cosas!, a La Revuelta de Broncano y a El Hormiguero de Motos que firmaron un empate técnico (16,1 a 16,2). Sin embargo, el gran beneficiado fue el estreno de Las abogadas que La 1 emitió a continuación de Broncano (13,3), una historia real de la Transición en este país. En cambio, Motos no levantó a López y Leal contra el canal que se quedó en un pobre 6,8.