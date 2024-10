El circo continúa abierto

Creado: Actualizado:

En Telecinco cuando huelen sangre sacan el colmillo y lo hunden hasta el fondo. Y ahora tienen una verdadera piscina con las fotos del Emérito con Bárbara Rey, una de sus amantes 35 años atrás. Como no será la cosa que tras comprobar como el pasado miércoles, el especial tras el fallecimiento de Julián Muñoz, su entrevista póstuma y su relación con Mayte Zaldivar, y con Isabel Pantoja fue líder de audiencia, para esta noche ya han programado un nuevo extra del “De viernes” sobre el tema, el del Emérito, no del de Muñoz. Pero es curioso el caso. Del anterior rey de España no entrar a valorar sus hazañas bragueteras, que se ve que fueron muchas, y lo dejan en una especie de “bastante pena tiene el pobre con lo suyo”, y centran el foco en Bárbara Rey, el dinero que se embolsó de las arcas públicas y en quién hizo las fotos (la cosa está entre su hijo, entonces de 13 años, y un hermano de la murciana). Y ahora ha entrado en liza el militar retirado Amadeo Martinez Inglés (Zaragoza, 1936) diciendo que aún rondan por ahí más vídeos y muchos audios de lo más jugosos.