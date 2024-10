No fue lo que se esperaba

Creado: Actualizado:

Jugó fuerte RTVE con La bien cantá, un talent show a caballo entre La Voz y Operación Triunfo que pretende buscar, previo paso por un casting, al/la mejor cantante de copla. Decimos lo de jugar fuerte porque colocar el programa, presentado por Rocío Muñoz, Rayden, Lucas Vidal y María del Monte como jurado, inmediatamente después de La revuelta de Broncano era arriesgado porque el target de los espectadores de uno y otro espacio está en las antípodas uno del otro. Broncano, y su sector de audiencia entre los 20 y los 40 años, hizo un 14,5, que no está nada mal, pero La bien cantá no supo retener al espectador y se dejó la mitad por el camino (7,8). Viendo el estreno, y aplaudiendo el hecho de que, como televisión pública, La 1 intente potenciar un género musical que forma parte de la cultura popular de este país, ya se ve que no está entre los favoritos del personal. Tiene una cosa buena, que es que se emite en riguroso directo, pero en contra es demasiado largo, la mecánica es algo farragosa y lo de darle al botón, rojo o verde, está ya demasiado visto.