Real amante, amante real

Creado: Actualizado:

Si hace una semana, Telecinco se puso las botas con el especial del De viernes en miércoles sobre Julián Muñoz, Isabel Pantoja y Mayte Zaldivar, en este pinchó estrepitosamente con su nueva entrega, titulada Historia de un chantaje sobre las andanzas amorosas entre el Emérito, entonces Rey, y Bárbara Rey. Se quedó en un 13,1, muy poco para lo que se esperaba de tan morboso tema, por debajo del 13,6 de Pablo Motos, con un actor semidesconocido en plató; y más lejos aún del 17,7 que anotó Broncano llevando a La revuelta a María Patiño y a Belén Esteban, con lo que se demuestra dos cosas: los de Sálvame siguen teniendo un tirón bárbaro y en Mediaset se equivocaron en cortarle la cabeza a la gallina de sus huevos de oro. En fín, allá ellos. El caso es que el especial no levantó pasiones pese a aportar los audios inéditos (habrá que ver los videos, si los hay) de la vedette y del monarca, ya escuchados en OK Diario. Pensándolo bien, al no tener obviamente en plató ni al Rey ni a la Rey y dejándolo todo en las manos de Ángel Cristo Jr, como gancho, gancho, tuvo poco la cosa.