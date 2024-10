¿Es que nadie se da cuenta?

Creado: Actualizado:

Ya sé, y pedimos disculpas por ello, que los más humildes mortales no hemos podido acudir a las clases de la prestigiosa academia Berlitz o de la no menos famosa Inlingua, o de cualquier otro prestigioso templo del saber del idioma anglosajón. Pero no hace falta que nos lo restrieguen a cada momento en emisoras como RAC-1, líder por otra parte en Catalunya y a la que llevo permanentemente sintonizada en el coche. Es un pequeño defecto en el que llevan años, y digo años, incurriendo un día a la semana en cuanto informan de los estrenos cinematográficos de la semana. Informan de tal o cual película pero el corte de voz que la acompaña está en inglés, con lo que el oyente, al menos unos cuantos, se queda a cuadros. Pero es que este viernes se rizó el rizo con la denuncia en El Món a RAC1 de que Milei había utilizado en su discurso ante la ONU fragmentos de la serie El ala oeste de la Casa Blanca. Magnífico de no ser porque junto al corte de voz del presidente argentino se incluía, para contrastar, el de la serie.. pero en versión original, con lo que resultaba ininteligible.