Durmiendo al público

Debe resultar, como mínimo, de lo más deprimente que en un directo de máxima audiencia con un tema de máxima actualidad (ahora eclipsado por el tema Emérito-Bárbara Rey) como es la eterna guerra entre José María Almoguera y su madre Carmen Borrego, un espectador, justo el que estaba detrás del protagonista de la noche, se quede traspuesto y no una, varias veces. Como no sería la cosa que durante una pausa publicitaria fue reemplazado por otro.. más despierto y atento a lo que sucedía en el plató. Y es que no era para menos. La supuesta guerra dialéctica de Almoguera, a diferencia de lo publicado esta misma semana en las revistas del colorín, fue tan light que, para que nos entiendan, en un combate de boxeo hubiese sido descalificado por falta de agresividad. Incluso llegó a ofrecer a su madre la oportunidad de poder visitar a su hijo (nieto de ella). Carmen Borrego entró en directo desde su casa demostrando que no estaba pasando una buena noche, yéndose por las ramas, lo que obligó a Terelu, que estaba en plató, a rogarle que colgara el teléfono.