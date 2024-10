‘La Bola’ cumple los cuarenta

Creado: Actualizado:

Un 6 de octubre de 1984, La 2 estrenó en la franja de mediodía del sábado La bola de cristal. Ayer se cumplieron 40 años del evento. Durante cuatro temporadas, hasta 1988, fue el estandarte de la contracultura y de la “movida” que imperaba en esos años. Personalmente nunca me acabó de gustar y me pilló ya de mayor y, en casa, a mis hijos, demasiado jóvenes. Aunque inicialmente el programa creado por Lolo Rico (1935-2019) se anunciaba para un público infantil, lo cierto es que, visto lo visto, era más para un sector más juvenil. Lo presentaba Alaska (que ahora ha ido evolucionando hasta colocarse en las antípodas de ese espacio), con la colaboración de Javier Gurruchaga y Pablo Carbonell. La estrella era la Bruja Avería rodeada de sus “electroduendes” y por la Bola pasaron los grupos punteros del momento, desde Mecano a Gabinete Caligari pasando por Nacha Pop, El Último de la Fila, Golpes Bajos u Hombres G, por citar algunos de ellos. Su frase: “tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ocurre nada es que, a lo mejor, deberías ver menos la tele.” Genial.